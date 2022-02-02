Зеленский рассказал, почему Украина просит партнеров помочь с оружием

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи, распространяемые Кремлем, о подготовке Украины к силовому варианту решения вопроса с Донбассом. Все то оружие, которое Киев получает от западных партнеров, нужно исключительно для обороны и защиты страны. Как передает издание "Комментарии", об этом украинский президент заявил на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент пояснил, после того, как вражеская армия вторгалась на территорию Украины и оккупировала часть территории было принято решение начать стремительное наращивание обороноспособности страны.

Владимир Зеленский отметил, что есть чёткое понимание, что только с мощной, профессиональной армией и достаточным уровнем вооружения Украина может гарантировать себе защиту от нового витка агрессии. При этом глава государства отметил, что он не готов сегодня говорить с кем именно Украина ведет переговоры и о каких поставках вооружения идет речь.

По словам президента, он может гарантировать, что все то оружие, которое получает Украина будет направлено исключительно на защиту своей территории и своего народа. На сегодняшний день все мысли только о том, как путем дипломатии и переговоров освободить оккупированные территории. При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что новых территорий Украина точно не отдаст агрессору и готова будет их защищать любой ценой.

Владимир Зеленский сообщил, что у власти есть пошаговый план, как быть на случай российского вторжения, также есть письмо к западным союзникам, в котором есть перечень того, что еще нужно украинской армии для ее укрепления.

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