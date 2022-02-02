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Зеленский: не помню, кто подписал минские соглашения, но я точно знаю, кто должен их выполнять

Президент подтвердил, что Украина несет ответственность за любые бумаги

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к выполнению Минских соглашений. При этом он подчеркнул, что у Украины и России сегодня нет понимания относительно чтения отдельных пунктов соглашений. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил во время общего брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Зеленский: не помню, кто подписал минские соглашения, но я точно знаю, кто должен их выполнять

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что Украина, как правовое государство, ответственно относится ко всем документам, под которыми подписалась. Потому Украина очень уважает все договорённости, достигнутые на официальном уровне.

Говоря о Минских соглашениях Зеленский отметил, что он уже не очень помнит, кто подписал эти документы, но, поскольку, их подписание накладывает на Украину определённые обязательства, то есть четкое понимание, что Украина должна эти договорённости выполнять.

При этом глава государства признал, что есть ряд пунктов в Минских договорённостям, по которых не прекращаются дискуссии. Все дело в том, что эти пункты Россия и Украина трактую по-разному, по-разному видят очередность их выполнения.

По словам Владимира Зеленского, несмотря на противоречия с российской стороной в Киеве власти понимают, что не стоит останавливаться и нужно делать все возможное, чтобы побыстрее украинская территория была дэоккупирована и украинские земли были возращены под контроль украинской власти. 

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