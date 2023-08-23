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Зеленский рассказал об усилении мобилизации в Украине: что известно

Зеленский рассказал о просьбах военных

сегодня, 19:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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23 августа президент Зеленский ответил на вопрос об усилении мобилизации в Украине. Глава государства сообщил, что к нему с таким вопросом обратились военные. Соответствующее заявление президент Украины сделал во время пресс-конференции на "Крымской платформе".

Зеленский рассказал об усилении мобилизации в Украине: что известно

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

У главы государства спросили, действительно ли будет усиление или ускорение мобилизации из-за сложившейся на фронте ситуации. Отвечая на вопрос, Владимир Зеленский не дал прямого ответа, но отметил, что военные хотят получить возможность мобилизовать больше людей в ВСУ.


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"Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать. Больше пока не могу вам ничего сказать", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского раскритиковали "возможные финалы войны". Сообщения о "возможных финалах войны" позволяют говорить о появлении "мюнхенского синдрома". Полномасштабное вторжение российских войск в Украину должно привести только к одному сценарию – полному поражению России. Такое заявление у себя в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, когда позади уже 18 месяцев войны, когда убиты сотни тысяч военных и потрачены сотни миллиардов долларов страна-агрессор должна оказаться не просто на "стартовых позициях", она должна быть откинута даже дальше.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский сделал заявление о возможной отставке Резникова . 23 августа президент Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо прокомментировал слухи о возможной отставке министра обороны Алексей Резникова.



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