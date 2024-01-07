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Зеленский рассказал о серьезной проблеме на фронте

Украине нужны средства ПВО на фронте и внутри страны, заявил Зеленский

7 января 2024, 22:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Ситуация на фронте сегодня достаточно стабильна, но Россия продолжает накапливать свои войска, а также теряет очень много оккупантов в "мясных штурмах".

Зеленский рассказал о серьезной проблеме на фронте

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения с участниками ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона".

В своем выступлении глава государства заявил, что для ВСУ нужны системы противовоздушной обороны, чтобы лишить врага возможности контролировать небо и наносить удары с воздуха по украинским позициям.

"Этого не хватает как на поле боя, так и для защиты украинских городов внутри страны. В течение нескольких дней было 500 ударов. Да, мы большинство из них смогли отбить благодаря помощи партнеров — более 70%. Но этого недостаточно", — заявил президент Зеленский. .

По словам Владимира Зеленского, если РФ потеряет контроль за небом, то потеряет любую свою мощь на поле боя. По его мнению, другой силы у них нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился с призывом к Западу . Путинскому режиму безразличны человеческие жизни, но не собственные деньги. Утрата активов будет самой болезненной утратой для страны-террориста. Замороженные российские активы за границей составляют около 300 млрд долларов. Все средства должны использоваться в поддержку Украины, что станет исторической возможностью заставить страну-террориста заплатить за свое зло.

По словам президента, решение об использовании замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию России, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.



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Обсуждения

SS

7 января 2024, 23:27

Что клоун, воевать это тебе не жопой по роялю прыгать! Здесь нужны мозги и деньги. А ни того ни другого у тебя нет!


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