Зеленский рассказал о пяти шагах по защите от агрессии России

Президент Украины объявил пять важнейших пунктов, которые станут защитным щитом против российской агрессии. Об этом он сообщил во время онлайн-выступления на форуме безопасности в Черногории.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленский считает, что российскую агрессию может остановить демократия, единство независимости, наказание для агрессора и оружие.

По словам президента Украины, Российская Федерация терпит поражение от единства во всем мире, поэтому нужно объединяться и прекращать враждовать между государствами. Также власти РФ не согласны с результатами честных выборов в странах, где Путин имел контроль. Например, в Украине во времена Януковича или Молдавии, когда там правил пророссийский Додон.

Под независимостью Владимир Зеленский подразумевает энергоресурсы, поставляемые Россией в Европу и другие части мира. Из-за значительного влияния на этот вопрос страны часто идут на уступки российскому диктатору.

Зеленский считает, что Украину и ЕС следует вооружать, чтобы российские политические элиты боялись напасть на любую страну. Кроме того президент Украины говорит, что руководителей Российской Федерации необходимо наказать за военные преступления перед украинцами. Именно так это будет уроком для РФ и в будущем может остановить идею о войне между странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Владимиру Зеленскому не вручили Нобелевскую премию мира 2022 года, ведь во многих рейтингах президент Украины находился на лидирующих позициях.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский пригласил в сбор средств главную звезду саги "Звездные войны". Поэтому теперь джедаи на светлой стороне стороны.

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