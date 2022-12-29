Зеленский рассказал о главном нарративе российской политики

Президент Украины дал интервью телеведущему из США Дэвиду Летерману в рамках его проекта My Next Guest. Во время разговора Зеленский ответил на вопрос о нарративе российской политики, который утверждает, что Украины никогда не существовало. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью президента Украины.

Зеленский и Леттерман. Фото из открытых источников

Американский комик проделал долгий путь в Украину. Леттерман прилетел в аэропорт Варшавы, после чего 14 часов уезжал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Во время этого разговора Леттерман спросил украинского президента о риторике россиян, утверждающей, что Украина якобы не существует.

Зеленский считает, что это нарративы Владимира Путина и его окружения, специально развивающие такие идеи для российского общества. По мнению Зеленского, Путин смог победить и покорить русский народ.

"К сожалению они победили свои общества, они победили их разум. Это самый главный нарратив. Чтобы сработало вторжение, нужно было бросить их в этот информационный шар о том, что украинцев нет, это какая-то частица, какая-то окраина, где-то там находится, не имеет своего языка, истории", — говорит президент Украины.

Зеленский считает это примитивным шагом российского диктатора, ведь когда Украина победит, россияне сами это быстро поймут.

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