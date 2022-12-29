Зеленский рассказал о главном нарративе российской политики

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Slava Kot
Президент Украины дал интервью телеведущему из США Дэвиду Летерману в рамках его проекта My Next Guest. Во время разговора Зеленский ответил на вопрос о нарративе российской политики, который утверждает, что Украины никогда не существовало. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью президента Украины.
Зеленский и Леттерман. Фото из открытых источников
Американский комик проделал долгий путь в Украину. Леттерман прилетел в аэропорт Варшавы, после чего 14 часов уезжал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Во время этого разговора Леттерман спросил украинского президента о риторике россиян, утверждающей, что Украина якобы не существует.
Зеленский считает, что это нарративы Владимира Путина и его окружения, специально развивающие такие идеи для российского общества. По мнению Зеленского, Путин смог победить и покорить русский народ.
Зеленский считает это примитивным шагом российского диктатора, ведь когда Украина победит, россияне сами это быстро поймут.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что означает звук сирены воздушной тревоги для президента Украины.
Также "Комментарии" сообщали об интервью экс канцлера Германии Ангеле Меркель, которая рассказала о войне в Украине и своей политике во время активной деятельности лидера страны.
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