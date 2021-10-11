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Зеленский рассказал, кто повлиял на его решение переехать на госдачу

Зеленский говорит, что живет на госдаче только из-за охраны

сегодня, 11:00
Автор:

Кравцев Сергей

Главная причина, почему Владимир Зеленский решил переселиться на государственную дачу это – требования госохраны. Как информирует издание "Комментарии", такое объяснение Владимир Зеленский сделал в эфире программы "Светская жизнь", отвечая на вопрос, почему так и не сумел выполнить главное свое обещания о том, чтобы передать госдачи детям.

Зеленский рассказал, кто повлиял на его решение переехать на госдачу

Владимир Зеленский. Фото: Украинская правда

Президент отметил, есть определенные правила и нормы, которые даже он не в праве нарушать. Госохрана поставила требование, что глава государства должен жить в отдельном доме. Объект должен быть под полной охраной. По словам Зеленского, он должен приобрести территорию, на которой построить два дома. Один – для себя, другой – для госохраны. Такой возможности сейчас у него нет.

Что касается проживания на госдачи, то Владимир Зеленский признался, что о домашнем комфорте пока сказать не может, потому живет на госдаче, как в отеле. При этом президент признал, что перевез туда свою мебель из того дома, который продал.

Владимир Зеленский рассказал, что у него уже есть пара вариантов домов, которые он рассматривает для приобретения. Президент добавил, главный спорный вопрос, который в семье еще не закрыт, касается того, приобретать уже готовый дом или купить земельный участок и уже там сроить новый дом и делать там ремонт.

Также читайте на портале "Комментарии" — стало известно о реакции Джозефа Байдена на скандал с оффшорами, в котором фигурирует Зеленский. В Белом Доме заверили, что отношения из Украиной из-за расследования не могут быть испорчены, но внимание к процессам в стране теперь будет повышено.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-X4XUj11pfg&t=445s
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