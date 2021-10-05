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Стало известно о реакции Байдена на скандал с оффшорами, в котором фигурирует Зеленский

Расследование журналистов не повлияет на диалог между Украиной и США

сегодня, 13:25
Автор:

Кравцев Сергей

Фигурирование фамилии президента Владимира Зеленского в расследовании оффшоров, проведенных Международным консорциумом журналистов-расследователей, не повлияет на диалог между Украиной и США, но значительно усиливает для главы Белого Дома Джо Байдена важность темы усиления финансовой прозрачности в мире. Как информирует издание "Комментарии", об этом "Голосу Америки" во время общения со СМИ в Белом Доме рассказала пресс-секретарь администрации Джен Псаки.

Стало известно о реакции Байдена на скандал с оффшорами, в котором фигурирует Зеленский

Джо Байден Фото: из открытых источников

Комментируя информацию украинский политолог и журналист Кирилл Сазонов отметил у себя в Facebook, на самом деле все более, чем логично. 

"Еще несколько лет назад оффшоры юзали предприниматели из всех стран. Охотно и с удовольствием. Потом правительства перестало устраивать, что фабрики-заводы работают на их территории, а платят налоги в государствах с менее обременительной налоговой нагрузкой. И оффшорам стали прикручивать кислород. Они еще работают, еще законны, но кислород им постепенно перекрывают. И скоро перекроют окончательно. Никакой борьбы за чистоту или правду. Просто бизнес и логичный для государств ход...", – отметил политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время выступления Порошенко в Верховной Раде произошел странный конфуз. Народные депутаты из "Слуги народа" отказались слушать речь пятого президента и поспешили покинуть зал заседаний, где проходил Согласительный Совет.

Также ранее издание "Комментарии" писало – оффшорный скандал: эксперты обратили внимание на главное отличие Петра Порошенко и Владимира Зеленского.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/
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