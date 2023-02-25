Зеленский рассказал, кто и когда «уберет» Путина

Президент Владимир Зеленский высказал уверенность в том, что президента России Владимира Путина рано или поздно убьет собственное окружение. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Зеленский высказал в документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Точно будет момент, когда будет ощущаться хрупкость режима Путина внутри государства (Ред. – России). Тогда хищники съедят хищника. Это очень важно, но им нужна будет причина для себя. И они вспомнят слова Комарова, Зеленского... Они вспомнят. Они найдут для себя причину убить убийцу. Сработает ли это? Да. Когда? Я не знаю", – заявил Владимир Зеленский.

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Зеленский также заявил, что он считает, что Путин ведет себя как Гитлер во время Второй мировой войны, — и ему не будет прощения ни от украинцев, ни от других народов.

Отметим, президент Владимир Зеленский провел 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины, большую пресс-конференцию (длилась около двух с половиной часов) для украинских и западных журналистов. Естественно, основными были вопросы войны и поисков мира. Как оцениваете прозвучавшие меседжи и саму конференцию? Какие места показались сильными, какие – напротив? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почему украинцы поддерживают удары по территории РФ – стоит ли ждать учащение таких "бавовн". Эксперты во время эксклюзивного интервью разобрались в ситуации.



