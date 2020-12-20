Зеленский рассказал, когда в Украине победят олигархов и коррупцию

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Елизавета Черных
Президент Укрaины Влaдимир Зeлeнcкий дал большое интервью американской газете The New York Times, в котором обсудил важные вопросы в развитии государства. Он рассказал, когда в нашей cтрaне пoбедят oлигархoв и коррупцию. По словам государственного главы, представители олигархии являются членами парламента, и в их владении находятся всe тeлeвизиoнные группы.
ФОТО: Из открытых источников
По мнению президента Украины, только предотвратив это, можно одержать победу над олигархами. Глава государства также подчеркнул, что в нынешнем мире у крупных предпринимателей есть два варианта:
Президент Украины также заявил, что хотел бы построить Голливуд в Украине. Зеленский считает, что в Украине есть не хуже Европы площадки для этого. Кроме того, гарант напомнил о принятом законе о рибейтах. Украина, говорит Зеленский, это место для американских инвестиций, рекламных и других съемок.
Напомним, что ранее президент рассказал, почему во время пандемии коронавируса в стране ремонтировали дороги.
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сегодня, 13:47
Уважаемый президент и олигархи, вы так опустили пенсионеров, что ниже некуда. При пенсии 1990 грн в месяц я не могу смотреть ТВ. Минимальный пакет в Одессе стоит 1000 грн в месяц.