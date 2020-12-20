Зеленский рассказал, когда в Украине победят олигархов и коррупцию

Президент Укрaины Влaдимир Зeлeнcкий дал большое интервью американской газете The New York Times, в котором обсудил важные вопросы в развитии государства. Он рассказал, когда в нашей cтрaне пoбедят oлигархoв и коррупцию. По словам государственного главы, представители олигархии являются членами парламента, и в их владении находятся всe тeлeвизиoнные группы.

ФОТО: Из открытых источников

По мнению президента Украины, только предотвратив это, можно одержать победу над олигархами. Глава государства также подчеркнул, что в нынешнем мире у крупных предпринимателей есть два варианта:

"Олигархи становятся большим бизнесом, и тогда они не оказывают влияния ни на политику, ни на средства массовой информации. Тогда, если они платят налоги и обеспечивают рабочие места, у государства с ними прекрасные рабочие отношения. Если у финансовых групп есть политическое влияние, они постоянно занимаются лоббизмом, у них есть СМИ, в которых они не просто миноритарии, а контролируют информационную политику, они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов. И тогда государство должно с ними бороться", – объяснил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что хотел бы построить Голливуд в Украине. Зеленский считает, что в Украине есть не хуже Европы площадки для этого. Кроме того, гарант напомнил о принятом законе о рибейтах. Украина, говорит Зеленский, это место для американских инвестиций, рекламных и других съемок.

Напомним, что ранее президент рассказал, почему во время пандемии коронавируса в стране ремонтировали дороги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!