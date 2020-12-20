kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.12.2020

BTC/USD

23560.95

ETH/USD

652.67

LTC/USD

118.07

НБУ 20.12.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.49

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, когда в Украине победят олигархов и коррупцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, когда в Украине победят олигархов и коррупцию

По мнению президента, проблема заключается в том, что все телевизионные группы принадлежат олигархам

сегодня, 13:20
Автор:

Елизавета Черных

Президент Укрaины Влaдимир Зeлeнcкий дал большое интервью американской газете The New York Times, в котором обсудил важные вопросы в развитии государства. Он рассказал, когда в нашей cтрaне пoбедят oлигархoв и коррупцию. По словам государственного главы, представители олигархии являются членами парламента, и в их владении находятся всe тeлeвизиoнные группы. 

Зеленский рассказал, когда в Украине победят олигархов и коррупцию

ФОТО: Из открытых источников

По мнению президента Украины, только предотвратив это, можно одержать победу над олигархами. Глава государства также подчеркнул, что в нынешнем мире у крупных предпринимателей есть два варианта: 

"Олигархи становятся большим бизнесом, и тогда они не оказывают влияния ни на политику, ни на средства массовой информации. Тогда, если они платят налоги и обеспечивают рабочие места, у государства с ними прекрасные рабочие отношения. Если у финансовых групп есть политическое влияние, они постоянно занимаются лоббизмом, у них есть СМИ, в которых они не просто миноритарии, а контролируют информационную политику, они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов. И тогда государство должно с ними бороться", – объяснил Зеленский. 

Президент Украины также заявил, что хотел бы построить Голливуд в Украине. Зеленский считает, что в Украине есть не хуже Европы площадки для этого. Кроме того, гарант напомнил о принятом законе о рибейтах. Украина, говорит Зеленский, это место для американских инвестиций, рекламных и других съемок.

Напомним, что ранее президент рассказал, почему во время пандемии коронавируса в стране ремонтировали дороги. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-rasskazal-kogda-v-ukraine-pobedyat-oligarhov-i-korrupciyu-1532312.html
Теги:
comments

Обусуждения

Влад

сегодня, 13:47

Уважаемый президент и олигархи, вы так опустили пенсионеров, что ниже некуда. При пенсии 1990 грн в месяц я не могу смотреть ТВ. Минимальный пакет в Одессе стоит 1000 грн в месяц.

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ