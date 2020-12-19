Зеленский объяснил, почему во время пандемии в Украине ремонтировали дороги

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине инфраструктура находилась в ужасном состоянии, а дорог в Украине не было. Об этом гарант сказал в интервью The New York Times.

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По словам президента, прежде чем говорить об инвестициях, концессии и т.д. следует помнить: "чтобы кого-то приглашать, надо понимать, что человек должен как-то к тебе долететь и доехать".

"И поэтому нужно делать инфраструктуру — это витрина, — считает президент. — Много обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться до больных быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее".

Сейчас не за сутки можно доехать, говорит Зеленский, а появилась возможность добираться за минуты. Президент сообщил, что сделано четыре тысячи километров дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет.

"За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали. Нельзя останавливаться. У нас действительно есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные узлы. Мы построили много мостов, тоже важно", — рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что инфраструктуру строят, начиная с сообщения с оккупированными территориями. Туда добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. По словам Зеленского, построены мосты, открыты КПВВ, в том числе, на территории, прилегающей к оккупированному Россией полуострову Крым.

Напомним, в Украине избраны новые послы: какие задачи им дал Зеленский и есть ли шанс справиться за определенный президентом срок.



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