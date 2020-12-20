Зеленский мечтает, чтобы в Украине появились свои Голливуд и Диснейленд

Президент Владимир Зеленский признался, что мечтает об украинских Голливуде и Диснейленде. Об этом глава государства сказал в интервью The New York Times.

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Так, президент заявил, что хотел бы построить Голливуд в Украине. По его мнению, в Украине есть не хуже Европы площадки для этого. Кроме того, гарант напомнил о принятом законе о рибейтах. Украина, говорит Зеленский, это место для американских инвестиций, рекламных и других съемок.

"Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд, — заявил украинский лидер. — Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все".

Зеленский планирует пригласить в нашу страну новоиспеченного президента США Джо Байдена, которого считает стратегическим партнером Украины. Глава государства отметил, что стремится реализовать во время своей каденции прежде всего экономические планы с США.

Кроме того, Зеленский в интервью американскому изданию предложил американскому бизнесу активно заходить на украинский рынок. Уверяет, что Украина готова оказать поддержку инвесторам.

"Я лично готов помогать, с меня, как говорят у нас, корона не упадет, — сказал президент Украины. -. Я готов говорить с любыми инвесторами. Всеми: в энергетику, в финансовый сектор, в направление сельского хозяйства. Плюс, в IT очень хотелось бы каких-то вещей, которые уже есть в Соединенных Штатах Америки, чтобы они появились в Украине как символы".

Также гарант добавил, что стремится к развитию американо-украинских отношений в сфере туризма, в частности, безвизового режима с США.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, украинский лидер Зеленский признался, что не против участия США в нормандской формате. По мнению гаранта, такая поддержка значительно бы помогла решить вопрос российской агрессии на Донбассе.

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