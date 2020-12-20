Зеленский мечтает, чтобы в Украине появились свои Голливуд и Диснейленд

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Таисия Ерохина
Президент Владимир Зеленский признался, что мечтает об украинских Голливуде и Диснейленде. Об этом глава государства сказал в интервью The New York Times.
Фото из открытых источников
Так, президент заявил, что хотел бы построить Голливуд в Украине. По его мнению, в Украине есть не хуже Европы площадки для этого. Кроме того, гарант напомнил о принятом законе о рибейтах. Украина, говорит Зеленский, это место для американских инвестиций, рекламных и других съемок.
Зеленский планирует пригласить в нашу страну новоиспеченного президента США Джо Байдена, которого считает стратегическим партнером Украины. Глава государства отметил, что стремится реализовать во время своей каденции прежде всего экономические планы с США.
Кроме того, Зеленский в интервью американскому изданию предложил американскому бизнесу активно заходить на украинский рынок. Уверяет, что Украина готова оказать поддержку инвесторам.
Также гарант добавил, что стремится к развитию американо-украинских отношений в сфере туризма, в частности, безвизового режима с США.
Как сообщал портал "Комментарии" ранее, украинский лидер Зеленский признался, что не против участия США в нормандской формате. По мнению гаранта, такая поддержка значительно бы помогла решить вопрос российской агрессии на Донбассе.
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