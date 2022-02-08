Зеленский рассказал, какое заявление Путина его крайне удивило

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него вызвало удивление заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия не причастна к эскалации на востоке Украины и Москва не имеет никакого отношения к эскалации угрозы вторжения российских войск. Зеленский отметил что в Европе нет ни одной страны которая могла бы осуществлять давление и, тем более, угрожать России. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на брифинг главы государства по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, президент Путин сказал, что Россия не есть субъектом эскалации на востоке Украины. Также он сказал о каких-то сигналах, свидетельствующих о каких-то угрозах и давлении на Россию.

Президент отметил, что он сегодня не знает в Европе страну, которая могла бы давить на Россию, причем давить очень мощно.

Зеленский отметил, судить можно из того, что деоккупация Украины так и не произошла, часть территорий остается в оккупации.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский отреагировал на едкие слова Путина об Украине, которая постоянно увиливает, отказываясь выполнять Минские соглашения. Президент Украины заявил, что Украина действительно красавица, но точно Путину она не принадлежит.

Также издание "Комментарии" сообщало — на дерзкий выпад Владимира Путина Эммануэль Макрон неожиданно встал на защиту Зеленского, заявив, что Украина не может приступить к выполнению политической составляющей Минских соглашений, когда к границе стянуто 100-тысячное российское войско.





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