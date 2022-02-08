logo

BTC/USD

43118.16

ETH/USD

3059.34

LTC/USD

131.81

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский рассказал, какое заявление Путина его крайне удивило
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, какое заявление Путина его крайне удивило

Президент Украины Владимир Зеленский удивлен заявлением российского лидера Путина об угрозе РФ

сегодня, 19:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него вызвало удивление заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия не причастна к эскалации на востоке Украины и Москва не имеет никакого отношения к эскалации угрозы вторжения российских войск. Зеленский отметил что в Европе нет ни одной страны которая могла бы осуществлять давление и, тем более, угрожать России. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на брифинг главы государства по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский рассказал, какое заявление Путина его крайне удивило

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, президент Путин сказал, что Россия не есть субъектом эскалации на востоке Украины. Также он сказал о каких-то сигналах, свидетельствующих о каких-то угрозах и давлении на Россию.

Президент отметил, что он сегодня не знает в Европе страну, которая могла бы давить на Россию, причем давить очень мощно.

Зеленский отметил, судить можно из того, что деоккупация Украины так и не произошла, часть территорий остается в оккупации.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский отреагировал на едкие слова Путина об Украине, которая постоянно увиливает, отказываясь выполнять Минские соглашения. Президент Украины заявил, что Украина действительно красавица, но точно Путину она не принадлежит.

Также издание "Комментарии" сообщало — на дерзкий выпад Владимира Путина Эммануэль Макрон неожиданно встал на защиту Зеленского, заявив, что Украина не может приступить к выполнению политической составляющей Минских соглашений, когда к границе стянуто 100-тысячное российское войско. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GBwQx_2p0Eo&ab_channel=intimeUkraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!