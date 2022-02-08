Зеленский отреагировал на «…терпи моя красавица» от Путина в адрес Украины

Президент Украины Владимир Зеленский довольно в оригинальный способ отреагировал на сказанное президентом России Владимиром Путиным, который, охарактеризовал отношение Украины к Минским соглашениям, заявив: "Нравится, не нравится, терпи моя красавица!". Как передает портал "Комментарии", реакция президента Зеленского появилась во время совместной с президентом Франции пресс-конференции.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По словам Владимира Зеленского, Украина действительно красавица. Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин в Москве озвучил те вещи, которые нельзя оспорить, ведь мало кто скажет, что Украина не красавица. А вот, что касается фразы "моя", то здесь российский президент однозначно перегнул.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина действительно проявляет терпение, а значит проявляет мудрость и от терпения Украины зависит эскалация, хоть и всем давно понятно, что Вооруженные силы Украины защищают своё государство.

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина открестились от обещаний Макрону не начинать новых маневров у границ Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что французская сторона ошиблась с утверждениями о том, что Москва давала Парижу какие-то гарантии по деэскалации напряжённости вокруг Украины. Песков отметил, единственное, что мог пообещать Путин – это то, что российские войска после проведения совместных военных учений с Беларусь вернутся на свои базы.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – эксперты рассказали с чем связаны попытки Запада надавить на Украину в выполнении Минских соглашений и почему эта тема теперь вышла на первый план, а том, что Россия – это страна-террорист практически никто не говорит.





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