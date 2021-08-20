Зеленский ответил, считает ли он, что Запад предал Украину

У президента Владимира Зеленского есть большие сомнения относительно того, что официальный Вашингтон и Берлин выполнят свои обязательства по "Северному потоку-2". Поэтому он и намерен на ближайшей встрече с американским президентом просить того вмешаться в ситуацию. Как передает издание "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил в интервью "The Washington Post".

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, что он не может положительно относиться к данным договорённостям, поскольку они вредят национальным интересам Украины. Также отдельно настораживает тот формат, в котором эти договорённости и были достигнуты.

На уточняющий вопрос корреспондента, считает ли Зеленский это предательством украинский лидер лишь пожал плечами, улыбнувшись.

По словам Владимира Зеленского, одна из главных тем, которую он хотел бы поднять в разговоре с американским президентом Джо Байденом, как раз и касается вмешательства в ситуацию по "Северному потоку-2". Владимир Зеленский также уточнил, что построить газопровод – это одна часть работы, а вторая часть – запустить его, ввести в эксплуатацию. На это тоже понадобиться немало времени. Киев будет делать все возможное, чтобы использовать это время для защиты и отстаивания своих национальных интересов. Президент считает, что есть большая вероятность, что "Северный поток-2" так и не заработает.

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