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Зеленский ответил, считает ли он, что Запад предал Украину

Зеленский будет просить Джо Байдена вмешаться в ситуацию с "Северным потоком-2"

сегодня, 09:05
Автор:

Кравцев Сергей

У президента Владимира Зеленского есть большие сомнения относительно того, что официальный Вашингтон и Берлин выполнят свои обязательства по "Северному потоку-2". Поэтому он и намерен на ближайшей встрече с американским президентом просить того вмешаться в ситуацию. Как передает издание "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил в интервью "The Washington Post".

Зеленский ответил, считает ли он, что Запад предал Украину

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, что он не может положительно относиться к данным договорённостям, поскольку они вредят национальным интересам Украины. Также отдельно настораживает тот формат, в котором эти договорённости и были достигнуты. 

На уточняющий вопрос корреспондента, считает ли Зеленский это предательством украинский лидер лишь пожал плечами, улыбнувшись. 

По словам Владимира Зеленского, одна из главных тем, которую он хотел бы поднять в разговоре с американским президентом Джо Байденом, как раз и касается вмешательства в ситуацию по "Северному потоку-2". Владимир Зеленский также уточнил, что построить газопровод – это одна часть работы, а вторая часть – запустить его, ввести в эксплуатацию. На это тоже понадобиться немало времени. Киев будет делать все возможное, чтобы использовать это время для защиты и отстаивания своих национальных интересов. Президент считает, что есть большая вероятность, что "Северный поток-2" так и не заработает.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-zelensky-interview-russia/2021/08/19/93b475e6-fabe-11eb-911c-524bc8b68f17_story.html
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