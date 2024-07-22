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Зеленский рассказал, как его родители воспитывали

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил свое детство.

сегодня, 22:55
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский поделился воспоминаниями о своем детстве и рассказал о влиянии своих родителей, Риммы и Александра Зеленских на его политическую карьеру. Родившись в Кривом Роге, Днепропетровской области, Зеленский вырос в семье, где мать работала инженером, а отец был известным ученым.

Зеленский рассказал, как его родители воспитывали

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский признался, что его семья не имела большого состояния, и он вынужден был самостоятельно зарабатывать деньги с раннего возраста, что было типичным для многих семей в 90-е годы. "Такие семьи были не богатыми. Ты должен работать. Поэтому я должен был работать. Учиться и работать", — отметил он. Эти обстоятельства сформировали его трудолюбие и честность.

Президент подчеркнул, что ценности, которые воспитывали в нем родители, развили у него любовь к стране и семье. Он поблагодарил родителей за юридическое образование и отметил, что не считает себя особым человеком, но очень ответственным, не способным плохо выполнять свою работу.

"Я считаю, что я очень ответственный. Я не могу плохо выполнять свою работу. Они были иногда очень суровыми со мной. Я ходил в школу, как много разных обычных детей, но у меня было много учиться, читать правильные книги и иметь ценности обычных нормальных". людей, — поделился Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский готовится покинуть пост президента . Владимир Зеленский заявил о готовности передать свои полномочия президенту Украины преемнику при одном условии. По словам Зеленского, это можно будет сделать по окончании войны.

Владимир Зеленский в интервью BBC ответил на вопросы журналиста о возможной передаче власти своему преемнику, и мог ли президент дойти до такой точки, когда уже не сможет продолжать выполнять свои обязанности.
 



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