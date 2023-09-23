Зеленский рассказал, готов ли он к проведению выборов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов к проведению выборов в Украине, но есть позиция украинского общества, которое скептически относится к идее выделения средств на какие-то другие цели, кроме оружия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава украинского государства сделал во время пресс-конференции в Канаде.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимир Зеленский отметил, во время войны есть ряд вопросов, которые нуждаются в первоочередном решении. Это вопросы безопасности международных наблюдателей, возможности проголосовать всем военным, а также жителям временно оккупированных территорий и тем, кто сегодня находится за границей. Также не менее важным есть вопрос финансирование избирательной кампании, на что нужно серьезные средства.

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По словам президента, в Украине, и совершенно справедливо, когда деньги сегодня хочет парламент или правительство направить на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно против максимально, потому что идет война.

"Мы даже не поднимали вопрос выборов, потому что сегодня из-за безопасности он не актуален... Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы. Я готов абсолютно. Безопасность — сложный элемент проведения выборов. Первая сложность в том, чтобы выборы провели демократично и прозрачно. Для этого нужны независимые наблюдатели из разных стран мира. Как в окопах они будут голосовать? И как они будут голосовать даже на участках у линии фронта? Это говорит о том, что все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем Россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать?", — отметил Зеленский.

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