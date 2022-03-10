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Зеленский рассказал, что ждет российских пропагандистов за циничную ложь против Украины

Президент обещает, что российские пропагандисты будут наказаны как соучастники военных преступлений

сегодня, 15:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским пропагандистам также, как и российским властям придется отвечать за преступления против украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в своем видеообращении к украинцам.

Зеленский рассказал, что ждет российских пропагандистов за циничную ложь против Украины

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, ночью уже было известно о бомбардировке в Мариуполе роддома и детской больницы. И эта тема стала одной из тех, которые так любят обсуждать на российском телевидении в ток-шоу. При этом как всегда ни слова правды не прозвучало. 

По словам Владимира Зеленского, российским телезрителям нагло соврали, рассказав, что в больнице и роддоме в Мариуполе засели какие-то выдуманные "националисты" и по ним был нанесен удар. 

Зеленский отметил, что российские пропагандисты занимаются тем, что прикрывают преступления российского руководства. Но пропагандистам нужно понимать, что все равно придет время расплаты и им придется отвечать также, как и тем, кто отдает приказы сбрасывать бомбы, направлять ракеты на мирные украинские города.

Владимир Зеленский предупредил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы найти всю собственность российских пропагандистов з рубежом и добиться того, чтобы она была как можно быстрее конфискована. Несмотря на то, что российские пропагандисты привыкли к богатой и беззаботной жизни, им уже можно начинать готовиться потерять все то, что они нажили. Теперь никакой роскоши не будет. Но самое главное, подчеркнул президент, придет время и российских пропагандистов возненавидит не только весь мир, но и сами россияне, которых они обманывают.

"Война никогда не бывает изолированной. Она всегда бьет и по жертве, и по агрессору. Агрессор просто позже это понимает", – подытожил Владимир Зеленский.

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