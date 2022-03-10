Зеленский рассказал, почему худшее для Украины уже произошло

Президент Владимир Зеленский заявил, что не боится оцепления Киева и не собирается принимать рекомендации о том, чтобы покинуть столицу, пока не поздно. Зеленский считает, что худшее, что могло произойти с его страной уже произошло – Россия открыто напала на Украину, разрушены сотни тысяч судеб. Поэтому он сохраняется спокойствие в ситуации, которая сложилась. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского государства заявил в интервью изданию "Bild".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Что хуже может случиться с людьми, потерявшими своих детей? Но мы верим в будущее. Мы не сдадимся, мы не продадим свою землю", – отметил президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, он не задается вопросом, где затаился противник или как близко он подошел к Украине. Есть множество куда более важных и актуальных вопросов для Украины сегодня – есть ли у людей вода, еда. Все это очень важно для таких городов, как Мариуполь, Донецк, Мелитополь, Волноваха, Харьков – там очень большие сложности.

В частности, происходящее в эти дни в Мариуполе Владимир Зеленский назвал гуманитарной катастрофой. Президент отметил, что со стороны российского руководства против украинского народа осуществляется настоящий террор.

Читайте также на портале "Комментарии" — опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что абсолютное большинство украинцев уверены в том, что победа в войне Украины над Россией наступит очень скоро. Среди наших соотечественников не нашлось и 1% тех, кто бы не был в этом верен. Есть лишь 16% украинцев, которые затруднились ответить на вопрос о том, как скоро закончится война в Украине и сумеет ли Украина в ней победить.





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