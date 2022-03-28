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Зеленский рассказал, что произошло с мэрами городов, похищенными оккупантами

Зеленский сообщил, что некоторых мэров, похищенных российскими оккупантами, нашли мертвыми

сегодня, 13:38
Автор:

Карина Ожерельева
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Некоторые мэры городов, которых в Украине похитили российские оккупанты, уже нашли мертвыми. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Зеленский рассказал, что произошло с мэрами городов, похищенными оккупантами

Владимир Зеленский – The Economist

"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли и они мертвы", — заявил президент Украины.

Как отметил Зеленский, оккупанты используют на оккупированных территориях такие же методы, которые использовала на Донбассе в 2014 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", в РФ запретили выход интервью Зеленскому. Роскомнадзор заявил, что российские СМИ, принявшие интервью у президента Украины Владимира Зеленского, не будут иметь права для публикации его на территории России. В Роскомнадзоре назвали ряд СМИ, принимавших интервью у президента Украины, иноагентами, не имеющими права публиковать свои материалы на территории России.

Также "Комментарии" писали, что в Генштабе рассказали, по каким направлениям враг пытается идти в контрнаступление. На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил в сутки отбиты 5 атак врага. Российские вражеские оккупационные войска продолжают делать ставку на то, чтобы добиться успеха на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Именно на штурм городов и сел по этим направлениям враг бросает все свои силы и ресурсы.

Читайте также на портале "Комментарии": Зеленский назвал ключевое условие Украины на переговорах с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский высказался по возвращению временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в состав нашей страны.


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Источник: https://www.economist.com/europe/volodymyr-zelensky-on-why-ukraine-must-defeat-putin/21808448?fbclid=IwAR3fIbeD1-XhpAUBHMhMMJdVOz4sqf8wuzocbMk8VH162jqp2m033atD2lg
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