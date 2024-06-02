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Зеленский рассказал, что ему пообещал лидер Китая Си Цзиньпин в отношении России

Лидер Китая Си Цзиньпин пообещал в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, что КНР не отправит оружие в РФ.

сегодня, 14:10 comments1171
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последнем разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Зеленского, китайский лидер пообещал, что Пекин не будет посылать свое оружие в Россию, однако некоторые китайские элементы попадают на рынок РФ.

Зеленский рассказал, что ему пообещал лидер Китая Си Цзиньпин в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прилетел в Сингапур, где принял участие в конференции "Диалог Шангри-Ла". Во время разговора с журналистами президент указал, что последний раз с китайским лидером говорил в прошлом году, а разговор касался поставок оружия.

"Мы не ожидаем оборонной поддержки от Китая. Нет смысла просить оборонной поддержки от тех, кто ее не даст. Но мы не хотели бы, чтобы Китай оказывал оборонную поддержку России. Именно об этом мы говорили с лидером Китая. Он мне пообещал, что Китай будет в стороне от этой войны и не будет поддерживать Россию оружием", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что в Россию попадает разная техника из Китая, в том числе те элементы, которые используются в оборонной промышленности.

"Сегодня есть разные сигналы, от разных разведок, в том числе и украинской, что-то попадает на рынок РФ через Китай. Я бы здесь был очень последовательным. Есть действительно некоторые элементы, входящие в вооружение России, элементы из Китая, но должен заметить, что есть элементы и из других стран мира", – сказал президент.

Зеленский добавил, что это не признак того, что эти страны специально продают России детали, чтобы "ракеты летали и били по нам".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прокомментировал мирную конференцию, которую хочет организовать Китай и пригласить туда Россию и Украину.

Также "Комментарии" писали, что в США указали, что Китай не посылает в Россию летальное оружие, однако отправляет россиянам станки для ее производства и микросхемы.



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