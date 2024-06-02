Зеленский рассказал, что ему пообещал лидер Китая Си Цзиньпин в отношении России

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последнем разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Зеленского, китайский лидер пообещал, что Пекин не будет посылать свое оружие в Россию, однако некоторые китайские элементы попадают на рынок РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский прилетел в Сингапур, где принял участие в конференции "Диалог Шангри-Ла". Во время разговора с журналистами президент указал, что последний раз с китайским лидером говорил в прошлом году, а разговор касался поставок оружия.
Зеленский подчеркнул, что в Россию попадает разная техника из Китая, в том числе те элементы, которые используются в оборонной промышленности.
Зеленский добавил, что это не признак того, что эти страны специально продают России детали, чтобы "ракеты летали и били по нам".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский прокомментировал мирную конференцию, которую хочет организовать Китай и пригласить туда Россию и Украину.
Также "Комментарии" писали, что в США указали, что Китай не посылает в Россию летальное оружие, однако отправляет россиянам станки для ее производства и микросхемы.
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