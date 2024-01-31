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Зеленский рассказал, чем занимается каждый день помимо работы

Президент Владимир Зеленский старается держать себя в форме и каждый день занимается спортом. Но выделить много времени для этого не может, рассказал он в интервью, опубликованном Офисом президента, сообщают «Комментарии»

31 января 2024, 12:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский рассказал, что старается следить за собой, поэтому каждый день делает зарядку и занимается спортом, ведь времени на обычные прогулки у него нет. Об этом он сказал в интервью, опубликованном Офисом президента.

Зеленский рассказал, чем занимается каждый день помимо работы

Зеленский рассказал, что отказывается от сладостей

По его словам, на спортивные занятия может выделить от 40 до 60 минут в день, не смотря на то, где он находится.

"Пытаюсь иметь 40 минут – максимум один час – для любых движений. Скажу вам откровенно, просто гулять у меня нет возможности, поэтому у меня есть большой комплекс в любом месте. Даже здесь я могу это сделать. Имеет значение только одно – это побороть лень утром или поздно вечером, когда возвращаешься из одного кабинета в другой кабинет"
, – рассказал Владимир Зеленский.

Также глава государства рассказал, что он старается придерживаться диеты и ограничивает себя в сладостях, ведь в его возрасте есть торт "более опасно".

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский опубликовал декларации за 2021 и 2022 годы. В документах говорится, что за 2021 год доходы политика и членов его семьи составляли 10 млн 824 тыс. 507 грн, в том числе доход от продажи облигаций внутренних государственных займов – 5 млн 359 тыс. 600 грн.

Кроме того, "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, где находятся его дети во время войны. Как утверждает глава государства, его дети находятся в Украине. Украинский лидер и его жена, первая леди Елена Зеленская придерживаются мнения, что это несправедливо, когда их потомки будут в безопасности, пока другие дети умирают.




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Источник: https://www.youtube.com/
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