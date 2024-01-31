Зеленский рассказал, чем занимается каждый день помимо работы

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский рассказал, что старается следить за собой, поэтому каждый день делает зарядку и занимается спортом, ведь времени на обычные прогулки у него нет. Об этом он сказал в интервью, опубликованном Офисом президента.
Зеленский рассказал, что отказывается от сладостей
По его словам, на спортивные занятия может выделить от 40 до 60 минут в день, не смотря на то, где он находится.
Также глава государства рассказал, что он старается придерживаться диеты и ограничивает себя в сладостях, ведь в его возрасте есть торт "более опасно".
Напомним, ранее "Комментарии"
писали, что президент Владимир Зеленский
опубликовал декларации за 2021 и 2022 годы. В документах говорится, что за 2021
год доходы политика и членов его семьи составляли 10 млн 824 тыс. 507 грн, в
том числе доход от продажи облигаций внутренних государственных займов – 5 млн
359 тыс. 600 грн.
Кроме того, "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, где находятся его дети во время войны. Как утверждает глава государства, его дети находятся в Украине. Украинский лидер и его жена, первая леди Елена Зеленская придерживаются мнения, что это несправедливо, когда их потомки будут в безопасности, пока другие дети умирают.
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