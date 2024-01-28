Зеленский обнародовал декларации за 2021-2022 годы: как изменились доходы президента и его семьи

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал декларации за 2021 и 2022 годы. В документах говорится, что за 2021 год доходы политика и членов его семьи составляли 10 млн 824 тыс. 507 грн, в том числе доход от продажи облигаций внутренних государственных займов – 5 млн 359 тыс. 600 грн.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

А в 2022 году доходы Зеленского и его семьи составляли 3 млн. 692 тыс. 683 грн. Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Доходы президента и его семьи в 2021 году состояли из зарплаты, процентов банка и денежных средств от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности это было 5 млн 464 тыс. 907 грн.

Доходы президентской семьи в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшились на 11 млн. 922 тыс. 320 грн. Остаток денежных средств семьи главы государства к концу 2021 года тоже несколько уменьшился.

Стало известно, что Владимир Зеленский и сегодня остается владельцем некоторых торговых марок. В 2021 году завершился процесс регистрации 22 торговых марок, стартовавший задолго до его избрания на пост президента Украины.

Доходы президента Украины в 2022 году из-за временного прекращения договоров аренды в Украине в результате начала войны уменьшились.

Так, остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2022 сократился почти на 1 млн 800 тыс. грн.

В декларациях также отмечается, что других изменений в 2021 и 2022 годах по активам, недвижимому имуществу, транспортным средствам и тому подобное не произошло.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что е- декларации откроют без отсрочки. Через две недели после попытки продлить закон о возобновлении электронного декларирования с отсрочкой открытия деклараций на год, Верховная Рада (341 голосом!) учла вето президента – и приняла закон, предусматривающий, что декларации будут открыты сразу.