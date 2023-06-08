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Владимир Зеленский впервые рассказал, где находятся его дети во время войны

У президента и первой леди двое общих детей

сегодня, 19:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Лидер нашей страны Владимир Зеленский впервые согласился сказать, где находятся его дети – 18-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл.

Владимир Зеленский впервые рассказал, где находятся его дети во время войны

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Украинский президент общался с корреспондентами немецкой газеты Bild и ответил на вопрос, вывез ли он во время полномасштабной войны своего сына и дочь из Украины.


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Как утверждает Зеленский, его дети находятся в Украине. Украинский лидер и его жена, первая леди Елена Зеленская придерживаются мнения, что это несправедливо, когда их потомки будут в безопасности, пока другие дети умирают:

"Мои дети в Украине, сыну 10 лет, и он в Украине. Его могли отвезти за границу, но ни я, ни моя жена об этом даже не думали. Пока другие дети умирают, должны ли наши дети ездить за границу и загорать на пляже ? Это было бы несправедливо", — такой ответ дал Владимир Зеленский.

При этом украинский президент не стал скрывать, что его дети боятся: "Мы любим друг друга, и очень трудно представить жизнь друг без друга", — подытожил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский упрекнул Красный Крест за бездействие. В своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский упрекнул Международный комитет Красного Креста за их безразличие и бездействие к трагедии Херсонщины и Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский отреагировал на конфликт Пригожина и Путина. Большой конфликт нарастает между российским президентом Путиным и основателем ПИК "Вагнер" Пригожиным. Такое заявление в интервью изданию Bild сделал президент Украины Владимир Зеленский.




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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-praesident-selenskyj-ueber-russen-machtkampf-putin-hat-die-kraft-verlore-84248118.bild.html?fbclid#fromWall
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