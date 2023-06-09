Зеленский провел важную встречу с военными командующими: подробности (ФОТО)

Президент Украины Владимир Зеленский провел "важную встречу" с военными командующими страны. Как передает издание "Комментарии", об этом президент написал у себя в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства обнародовал фото с командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Александром Сырским, командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.

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"Важная встреча", — лаконично подписал Владимир Зеленский.

Стоит отметить, президент регулярно проводит встречи с военным командованием страны, о чем также информирует в соцсети. В том числе такое общение происходит и во время Ставки главнокомандующего. После взрыва россиянами Каховской ГЭС президент собрал Ставку, где обсудили террористические действия российских оккупантов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – бывший глава НАТО Андерс Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Как оцениваете данное заявление и украинские перспективы на июльском саммите? Новые зверства России (подрыв той же Каховской ГЭС) могут подтолкнуть страны НАТО к усилению противодействия этой агрессии (в том числе усиливая евроатлантическую интеграцию Украины) – или, напротив, испугать их? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



