Наступление на Бахмутском направлении: Зеленский сделал обнадеживающее заявление

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам намекнул, что украинские защитники продвинулись вперед на Бахмутском направлении. Президент отметил, что он благодарен за движение вперед 3-ей ошб и 57-й омб.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Отдельно, как и вчера, хочу отметить сегодня наших героев на Бахмутском направлении... Молодцы, воины! 3-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада — спасибо вам! Спасибо за движение вперед!", – заявил глава украинского государства.

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Отметим, предшествовало такому заявлению президента заявление Минобороны 5 июня, где сообщили, что на Бахмутском направлении украинские войска движутся широким фронтом и имеют успех.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация вокруг Бахмута, откуда пытаются выбраться изрядно потрепанные остатки ЧВК "Вагнер", остается напряженной, хоть борьба за это направление продолжается. Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают, что россияне могут готовить новые направления ударов на Донетчине. А вот глава Чечни Рамзан Кадыров, по мнению представителей ISW, не решается бросить новые подразделения "кадыровцев" на фронт, хоть периодически бравурно об этом заявляет. О чем говорит происходящее сейчас на Донбассе и вокруг Донбасса? Как ситуация на фронте и вокруг российских "карманных армий", задействованных в этой войне или создаваемых на ее фоне, может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



