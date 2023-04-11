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Зеленский провел Ставку: Кого позвал и о чем говорили

Участники заседания говорили об обеспечении подразделений боеприпасами

сегодня, 18:05
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Автор:

Моесеенко Валентина

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами. Об этом сообщает Офис Президента Украины, пишут "Комментарии".

Зеленский провел Ставку: Кого позвал и о чем говорили

Президент Украины провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Кроме того, участники Ставки заслушали доклады по общей оперативной ситуации на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск. Руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.


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Продолжили и рассмотрение вопроса по комплектованию личным составом, вооружением и военной техникой созданных бригад Сил обороны. Среди прочего, члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок Сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмигаль, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, "Комментарии" писали о том, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, решение о начале контрнаступления ВСУ будет принято в последний момент.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в мае возможен визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Такой визит будет иметь как символическое, так и прикладное значение.

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