Зеленский провел разговор с Сырским, после чего обратился к украинцам

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский после разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским заверил, что Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинский лидер сделал в традиционном вечернем обращении к украинскому народу.
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Владимир Зеленский в своем обращении отметил 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, воюющую на Покровском направлении, и 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая воюет на Торецком направлении, которые "чрезвычайно результативно" проявили себя "за эту неделю и за многие другие недели этой войны".
Он также отметил 9-й департамент ГУР за "меткость на дистанции почти 1800 километров от нашей границы".
Президент также вспомнил о второй годовщине теракта в Еленовке.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовит мирный план для завершения войны, готовый к концу ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью японской государственной телерадиокомпании NHK.
Владимир Зеленский отметил три основных фактора, необходимые для справедливого завершения войны: терпение, поддержка и дипломатическое давление. Он также подчеркнул, что не может реагировать на показательные призывы России к прекращению огня, поскольку агрессор продолжает обстрелы и оккупацию украинских территорий.
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