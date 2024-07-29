Зеленский провел разговор с Сырским, после чего обратился к украинцам

Глава украинского государства Владимир Зеленский после разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским заверил, что Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинский лидер сделал в традиционном вечернем обращении к украинскому народу.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Говорил с главкомом Сырским относительно наших действий и сейчас, и на ближайшую перспективу. Украина имеет силу, чтобы достигать своих целей. Благодарен всем, кто своей силой это обеспечивает", – высказал президент.

Владимир Зеленский в своем обращении отметил 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, воюющую на Покровском направлении, и 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая воюет на Торецком направлении, которые "чрезвычайно результативно" проявили себя "за эту неделю и за многие другие недели этой войны".

Он также отметил 9-й департамент ГУР за "меткость на дистанции почти 1800 километров от нашей границы".

Президент также вспомнил о второй годовщине теракта в Еленовке.

"Одно из самых страшных российских преступлений этой войны. Россия должна за это отвечать. И будет отвечать. И нет такого варианта развития событий, при котором убийцы останутся безнаказанными", — заверил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовит мирный план для завершения войны, готовый к концу ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью японской государственной телерадиокомпании NHK.

Владимир Зеленский отметил три основных фактора, необходимые для справедливого завершения войны: терпение, поддержка и дипломатическое давление. Он также подчеркнул, что не может реагировать на показательные призывы России к прекращению огня, поскольку агрессор продолжает обстрелы и оккупацию украинских территорий.



