Зеленский ответил, когда Украина подготовит мирный план

Украина готовит мирный план для завершения войны, готовый к концу ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью японской государственной телерадиокомпании NHK.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский отметил три основных фактора, необходимые для справедливого завершения войны: терпение, поддержка и дипломатическое давление. Он также подчеркнул, что не может реагировать на показательные призывы России к прекращению огня, поскольку агрессор продолжает обстрелы и оккупацию украинских территорий.

Президент отметил, что Киев начнет детальные дискуссии с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности и другим ключевым аспектам. Зеленский подтвердил, что план действий по достижению мира будет создан до конца ноября.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский призвал командиров беречь жизнь солдат . Президент Украины Владимир Зеленский обратился к командирам и призвал их беречь солдат. Об этом Владимир Зеленский сказал на ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность". Президент подчеркнул, что поддержка и защита украинских воинов – это тоже оружие. Зеленский заявил, что каждый командир должен помнить, что солдаты не расходный материал. Глава государства отметил, что Украина должна делать все для защиты жизни и здоровья украинских военных.

По его словам, защита государства — это двустороннее движение, а потому защищающие Украину должны знать, что государство защищает их. По его словам, в этом разница между украинцами и оккупантами.

