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Зеленский провел разговор с Сырским по поводу ситуации на фронте: детали

Зеленский сказал, что украинцы доказали, что могут выжимать войну в Россию

6 октября 2024, 23:00
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Амбарцумян Анна

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 6 октября, провел важный разговор с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. Она была посвящена актуальной ситуации на фронте и планам дальнейших действий в контексте продолжающейся войны с Россией. Об этом шла речь в вечернем обращении Владимира Зеленского.                                                                  

Зеленский провел разговор с Сырским по поводу ситуации на фронте: детали

Зеленский и Сырский. Фото-коллаж: comments

Говорил с Главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами относительно деталей Плана победы – военных пунктов Плана и стратегических безопасности. Я отправил наших представителей в Вашингтон – начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину. Также был доклад по Курской операции. Сегодня – два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны, – говорится в вечернем обращении.


Напомним, Президент Украины сообщил, что за последние сутки силы ПВО сбили более 50 вражеских дронов в разных регионах страны. Враг продолжает массированную атаку, но единство международных партнеров и новые средства борьбы помогут защитить население.

Отметим, в битвах за город Угледар Донецкой области РФ потеряла тысячи военных. С учетом тяжело раненых, погибших и пропавших без вести только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qNOumWjjnFc&t=2s
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