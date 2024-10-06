Зеленский провел разговор с Сырским по поводу ситуации на фронте: детали

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Амбарцумян Анна
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 6 октября, провел важный разговор с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. Она была посвящена актуальной ситуации на фронте и планам дальнейших действий в контексте продолжающейся войны с Россией. Об этом шла речь в вечернем обращении Владимира Зеленского.
Зеленский и Сырский. Фото-коллаж: comments
Напомним, Президент Украины сообщил, что за последние сутки силы ПВО сбили более 50 вражеских дронов в разных регионах страны. Враг продолжает массированную атаку, но единство международных партнеров и новые средства борьбы помогут защитить население.
Отметим, в битвах за город Угледар Донецкой области РФ потеряла тысячи военных. С учетом тяжело раненых, погибших и пропавших без вести только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек.
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