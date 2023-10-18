Зеленский провел разговор с Макроном: о чем договорились

18 октября украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с французским президентом Еммануелем Макроном. Об этом говорится в заявлении главы Украины в Twitter .

"Украина высоко ценит военную помощь Франции. Президент Макрон и я сосредоточились на следующих шагах по усилению противовоздушной обороны, оружия дальнего действия и военно-морского потенциала Украины", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме этого, президенты поговорили о Черноморском зерновом коридоре, способах его защиты и последующих раундах переговоров по "формуле мира".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал очень сильной встречу с Макроном . Президент Украины Владимир Зеленский недавно встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Владимир Зеленский назвал встречу со своим французским коллегой сильным. По словам президента Украины, во время переговоров главный упор был сделан на укреплении противовоздушной обороны Украины, а также безопасности Одесской области и Черного моря. Зеленский уточнил, что это критически важно для стабильности всей нашей Европы и мира.

Также "Комментарии" писали о том, что из-за споров Макрона и Шольца тормозится помощь Украине. Лидер Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вроде бы "не ладят между собой". По этой причине замедлено утверждение решений на уровне стран-членов ЕС, речь идет и о предоставлении помощи Украине.

Как отмечено в публикации этого издания, отсутствие консенсуса между лидерами Франции и Германии привело к задержке в решении большого количества вопросов – как дальнейшее финансирование Украины, так и внутренние проблемы ЕС.

