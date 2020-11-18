Зеленский провел брифинг прямо из больницы (видео)

Президент рассказал, что повторный тест на коронавирус показал положительный результат.



Фото: Про Львів

Владимир Зеленский опубликовал видеосообщение на своей странице Facebook прямо из клиники "Феофания".

"Продолжаю хорошую традицию — находясь на самоизоляции, рассказывать о нашей работе и успехах Украины", — подписал видеоролик президент Зеленский. "Сегодня с Виктором Ляшко и Денисом Шмыгалем говорим о финансировании борьбы с COVID-19, РРО для ФОПов, помощь от МВФ, поддержку украинского бизнеса"

Зеленский начал обращение с того, что рассказал об улучшении здоровья несмотря на то, что он снова получил положительный тест на COVID-19.

"С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Запахи сегодня вернулись, силы возвращаются, температура снижается, а желание вернуться к живой работе поднимается ", — сообщает Владимир Зеленский и надеется, что скоро будет обращаться к народу уже не из клиники.

Президент также "прошелся" по статистике обеспечения койко-мест и всем необходимым для больных коронавирус. Также сообщил, что из бюджета дополнительно выделено 9 млрд гривен на борьбу с COVID-19, а именно на закупку экспресс тестов и оборудования. Гарант затронул тему страхования на случай болезни и отметил, что в некоторых областях страны 70% медиков застраховали свои жизни.

К видео присоединился главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ответил на главные вопросы и предоставил рекомендации относительно поведения при обнаружении коронавируса.

Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем вернулись к теме внедрения РРО кассовых аппаратов для малого и среднего бизнеса. Шмыгаль сообщил о встрече с предпринимателями и компромиссные решения для бизнеса. Министр добавил, что планируется пересмотр списка нарушений и штрафов для бизнеса, а также лимитов при использовании РРО и тому подобное.

Зеленский рассказал о разговоре с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, во время которой обсудили важность сохранения антикоррупционной инфраструктуры, возвращение электронного декларирования и решения вопроса Конституционного Суда Украины.





Напомним, "Комментарии" писали, что самолет Зеленского обустроят связью на 32,4 миллиона гривен.

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