Улучшение условий: самолет Зеленского обустроят связью на 32,4 миллиона гривен

Президент Украины Владимир Зеленский будет летать в государственном самолете с улучшенными условиями. Самолет планируют оборудовать спутниковой связью и интернетом на 32,4 миллиона гривен. Данную информацию предоставил сайт "Наши деньги" с ссылкой на систему "Прозорро".



Фото: 24 канал

Компанию, которая займется переоборудованием связи, выбирали по тендеру. Ею оказалась фирма "Etihad Airways Engineering LLC", которая принадлежит правительству Абу-Даби.



Модернизация должна закончиться к концу следующего года.



В самолет должны установить станцию ​​Honeywell JetWavе, ​​произведенную в Америке. Ее скорость интернета — 50 Мбит / с.



В течение двух лет на оборудование будет действовать гарантия. Цена за данную услугу оказалась ниже ожидаемой на 15%.

Напомним, что сейчас Владимир Зеленский пользуется самолетом Аirbus 319-115, изготовленным государственным предприятием "Украина". Этот воздушный транспорт предназначен для служебного пользования высшими должностными лицами страны.

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