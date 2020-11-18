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Улучшение условий: самолет Зеленского обустроят связью на 32,4 миллиона гривен

В конце следующего года президентский самолет начнет раздавать интернет скоростью 50 Мбит / с

сегодня, 16:45
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Украины Владимир Зеленский будет летать в государственном самолете с улучшенными условиями. Самолет планируют оборудовать спутниковой связью и интернетом на 32,4 миллиона гривен. Данную информацию предоставил сайт "Наши деньги" с ссылкой на систему "Прозорро".

Улучшение условий: самолет Зеленского обустроят связью на 32,4 миллиона гривен

Фото: 24 канал

Компанию, которая займется переоборудованием связи, выбирали по тендеру. Ею оказалась фирма "Etihad Airways Engineering LLC", которая принадлежит правительству Абу-Даби.

Модернизация должна закончиться к концу следующего года.

В самолет должны установить станцию ​​Honeywell JetWavе, ​​произведенную в Америке. Ее скорость интернета — 50 Мбит / с.

В течение двух лет на оборудование будет действовать гарантия. Цена за данную услугу оказалась ниже ожидаемой на 15%.

Напомним, что сейчас Владимир Зеленский пользуется самолетом Аirbus 319-115, изготовленным государственным предприятием "Украина". Этот воздушный транспорт предназначен для служебного пользования высшими должностными лицами страны.

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Источник: http://nashigroshi.org/2020/11/18/etihad-pokrashchyt-suputnykovyy-internet-u-litaku-zelens-koho-za-32-mil-yony/?fbclid=IwAR3trl2HeKi9RZumIJyvjZLeaFBCoUjSHWwxabzH80DrRfCGlDfz_gM47JU
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