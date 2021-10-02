Зеленский прокомментировал возможную отставку Разумкова

Курс партии "Слуга народа" и действия спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова несовместимы. Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский, фото с открытых источников

Вопрос отставки спикера парламента президент считает внутрифракционным. Зеленский официально назвал те причины, по которым он разочаровался в Разумкове.

"Если мы боремся с олигархами, подпишите законом. Если вы не подписываете, ищите другую команду. Если вы вкладываете свою жизнь в борьбе за то, чтобы мы были единственной страной, если вы поддерживаете самостоятельную политику — поддерживайте", — сказал Владимир Зеленский

Также президент добавил, что если человек не поддерживает санкционной политики против Виктора Медведчука, то ему не место в команде "Слуги народа". Но с другой стороны, Зеленский называет это нормальными демократическими процессами. Говорит, все имеют право на свое мнение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ожидать гражданам страны после отставки Разумкова. Полчаса как вышло интервью председателя Верховной Рады "Украинской правде", где он сообщил, что остается на своей должности, как вдруг глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал собирать подписи для увольнения Дмитрия Разумкова с его высокопоставленного кресла. При этом нардепы от президентской фракции даже не понимают, в какой конституционный кризис втягивают страну. С такой позицией высказался специально для издания "Комментарии" политический аналитик Павел Нусс. Он считает, президент Владимир Зеленский своим же указом назначил Дмитрия Разумкова на этот пост, и оппозиция, которую представляет фракция "Европейская Солидарность", не голосовала за назначение Разумкова, и поэтому вряд-ли проголосует за его отставку. Единственное, в чем уверен политический эксперт, так это то, что Украину ждут досрочные парламентские и президентские выборы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!