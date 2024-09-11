Зеленский прокомментировал планы Бразилии пригласить Путина на саммит G20

Для того, чтобы выполнить желание отдельных лидеров и допустить российского диктатора Владимира Путина для участия в саммите G20 в Бразилии придется "разрушить право". Как передает портал "Комментарии", такое заявление на конференции "Объединенные ради справедливости" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства Зеленский отметил, что есть страны, которые не ратифицировали Римский статут, но при этом являются глобальными игроками на мировой арене.

"Через несколько месяцев состоится саммит "Группы 20" (G20 — ред.). Очень серьезное событие в Бразилии. И мы слышали сигналы от властей Бразилии, что они планировали пригласить Путина. Но чтобы это произошло, им придется обходить закон, право разрушить и снова игнорировать Римский статут. Разве за это не должно быть ответственности?", — подчеркнул президент.

Украинский лидер также дал оценку отказу Монголии арестовать Владимира Путина во время его недавнего визита в страну.

По мнению Зеленского, то, что произошло в Монголии – это не только лишь ответственность отдельно взятой страны. Это ответственность всего мира и лишь от цивилизованного мира теперь зависит – произойдет ли дальнейшая деградация системы права, произойдет ли разрушение тех норм, которые еще остаются.

Президент заявил, что система права должна работать так, чтобы Римский статут, и в частности ордер Международного уголовного суда, изданный в отношении главного российского преступника, реально ограничивали его и уже обеспечивали его изоляцию.

Зеленский призвал международное сообщество объединиться ради справедливости, чтобы приближать ответственность государства-агрессора и его политического и военного руководства.

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