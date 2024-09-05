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Кравцев Сергей
Монголия уважает российского диктатора Владимира Путина больше, чем международное право. Страна демонстрирует больше уважения к войне, чем к миру. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью "NBC News".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его мнению, большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву – к войне, чем к миру.
Отметим, в ходе этого же интервью президент заявил, что план победы Украины должен показать, готовы ли союзники к тому, чтобы Киев победил, или же они желают лишь сдерживать российского диктатора Владимира Путина. Украинцы должны знать ответ на этот вопрос.
По его словам, план построен согласно тому, что он может быть реализован благодаря партнерам Украины, а не благодаря желанию или нежеланию России. Он отметил, что эта "особенность" была важно для него, чтобы никто потом не переспрашивал о том, "пойдет ли на это Кремль".
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