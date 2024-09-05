Зеленский эмоционально высказался о нежелании Монголии арестовать Путина

Монголия уважает российского диктатора Владимира Путина больше, чем международное право. Страна демонстрирует больше уважения к войне, чем к миру. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью "NBC News".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Если Монголия не уважает международное право, то они и принимают Путина. И у них введен Римский устав, насколько мне известно. И у них он должен работать. И я считаю, что это ответ Монголии относительно международного права, уважают ли они его, или нет. Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право", — сказал украинский лидер.

По его мнению, большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву – к войне, чем к миру.

"Но это не значит, что если несколько стран не уважают международное право, то не будет ответственности того или иного человека. Потому что большинство стран все равно будут ждать ответственности, и она все равно будет", — заверил Зеленский.

Отметим, в ходе этого же интервью президент заявил, что план победы Украины должен показать, готовы ли союзники к тому, чтобы Киев победил, или же они желают лишь сдерживать российского диктатора Владимира Путина. Украинцы должны знать ответ на этот вопрос.

"Я хотел показать план победы президенту Байдену (Джо Байден, глава Белого дома, — ред.). Но я хотел ого показать после того, как у нас будет успех в Курской области. И поэтому я до этого это не делал. И поэтому я ему обязательно это покажу. Наше понимание как все должно быть, как Украина может победить", — заявил президент.

По его словам, план построен согласно тому, что он может быть реализован благодаря партнерам Украины, а не благодаря желанию или нежеланию России. Он отметил, что эта "особенность" была важно для него, чтобы никто потом не переспрашивал о том, "пойдет ли на это Кремль".



