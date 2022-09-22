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Зеленский прокомментировал обмен Медведчука

Владимир Зеленский заявил, что отдать Медведчука Кремлю, в обмен на украинских Героев не жалко

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В отношении лидера "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука были проведены все необходимые следственные мероприятия. Поэтому его было "не жалко отдать" и вернуть домой пленных украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения к украинцам.

Зеленский прокомментировал обмен Медведчука

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент назвал удачным обменом, когда "один фанат России" отправился в Москву, а 200 ранее пленных украинцев возвратились обратно в Украину.

Глава государства раскрыл подробности, что в процессе переговоров с Россией в Москве настаивали, чтобы за то, что Медведчук будет передан России из российского плена будет освобождено 50 украинцев, но Украина настаивала на своем и в итоге дошло до того, что была озвучена цифра – 200 бойцов.

"Мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из тех, кто находился в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Мы говорили, настаивали — число 50 выросло до 200...", — отметил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский обратился к Германии с вопросом выживания украинских солдат: что просит президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США рассказали, повлияет ли мобилизация в РФ на ход войны в ближайшие месяцы. Объявление Путина о частичной мобилизации отразило многие проблемы, с которыми Россия сталкивается во время ее неудачного вторжения в Украину. Москва вряд ли сможет решить их в ближайшие месяцы, убеждены аналитики.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 08:22

Справжні воїни в нас тільки охорона майна старого Ріната? Вони сміливо воювали під захистом цивільного населення. Так само їх і обміняли таємно, в ночі. Вигляд дуже гарний. Злий, підступний ворог (якого совкові клептократи досі звуть фошыздамы), жорстоко погодився віддати 200 відгодованих за одного. Може в нас, цим страждальцям буде не так комфортно? Краще б дійсно справжніх визволили. Все буде Маріуполь!

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