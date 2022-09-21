Зеленский обратился к Германии с вопросом выживания украинских солдат: что просит президент

Официальный Берлин должен увеличить военную поддержку Украины, в частности, передать украинской армии боевые танки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью рейтинговому немецкому изданию "Bild".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, боевые, современные танки у украинской армии – это способность ВСУ спасти больше жизней.

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский народ очень благодарен Германии за то, что в сложное для страны время было предоставлено Киеву военную и финансовую помощь. Украина смогла выстоять, но для победы над агрессором нужно больше вооружения.

"Бронетехника — это вопрос выживания, выживания наших солдат", — сказал глава государства.

Президент, забегая наперед отметил, что Украина не хотела бы слышать от Германии отказ в предоставлении танков тем, что другие страны не спешат поставлять тяжёлое вооружение Украине. Такое объяснение неоправданно, потому что Германия в отличие от многих стран имеет очень сильную экономику и способна сама быть в авангарде тех стиран, которые помогают Украине военной техникой.

Стоит отметить, что Минобороны Германии не спешит передавать Украине боевые танки, о чем неоднократно заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в указе президента рф Владимира Путина о частичной мобилизации не опубликовали седьмой пункт. В Кремле ответили отказом на просьбу раскрыть его подробности.





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