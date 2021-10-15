Историк: Зеленский оконфузился с 700-летним дубом на острове Хортица, которого там не оказалось

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Кравцев Сергей
Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии принесения клятвы военного лицеиста, которая состоялись на острове Хортица. Вот только здесь не обошлось без конфуза. В своем выступлении Владимир Зеленский снова сделал ляп, рассказав лицеистам о 700-летнем дубе на острове Хортица. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет журналист, историк и блогер Павел Бондаренко.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент заявил, что на острове Хортица есть 700-летний дуб, у которого Богдан Хмельницкий собирал войско, а Иван Сирко с другими казаками писал письмо турецкому султану. Историк отмечает, на самом деле этот дуб находится на правобережной части города Запорожья. Когда-то здесь был поселок Верхняя Хортица. Там даже есть историко-культурный центр, который так и называется: "700-летний запорожский дуб".
Павел Бондаренко отмечает, когда журналисты заметили "ляп", пресс-служба ОП его исправила: "Глава государства рассказал, что возле Хортицы есть известный 700-летний дуб...".
Журналист добавляет, кто-то может посчитать, что не стоит придираться к таким мелочам, но на самом деле это не мелочи, ведь нормальный образованный человек не будет голосовать за человека, который либо самостоятельно, либо его подчиненные постоянно "путают".
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