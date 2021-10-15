Историк: Зеленский оконфузился с 700-летним дубом на острове Хортица, которого там не оказалось

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии принесения клятвы военного лицеиста, которая состоялись на острове Хортица. Вот только здесь не обошлось без конфуза. В своем выступлении Владимир Зеленский снова сделал ляп, рассказав лицеистам о 700-летнем дубе на острове Хортица. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет журналист, историк и блогер Павел Бондаренко.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент заявил, что на острове Хортица есть 700-летний дуб, у которого Богдан Хмельницкий собирал войско, а Иван Сирко с другими казаками писал письмо турецкому султану. Историк отмечает, на самом деле этот дуб находится на правобережной части города Запорожья. Когда-то здесь был поселок Верхняя Хортица. Там даже есть историко-культурный центр, который так и называется: "700-летний запорожский дуб".

Павел Бондаренко отмечает, когда журналисты заметили "ляп", пресс-служба ОП его исправила: "Глава государства рассказал, что возле Хортицы есть известный 700-летний дуб...".

"Грубая попытка, потому дуб не "возле Хортицы, а на восточной окраине города, в 8 километрах от Хортицы. Но не об этом речь. Хорошо, что хоть такой выход нашли. Речь идет о другом. Интересно, кто пишет президенту эти "высокоинтеллектуальные" и очень "научные" речи? Человек не может всего знать, тем более, если он практически не учился и не читал книг. В этом конкретном случае Владимир Александрович не виноват. Но, кто ему все это писал? И будет писать дальше, потому что вопрос – кто доложит шефу о его ляпе – риторический", – отметил Павел Бондаренко.

Журналист добавляет, кто-то может посчитать, что не стоит придираться к таким мелочам, но на самом деле это не мелочи, ведь нормальный образованный человек не будет голосовать за человека, который либо самостоятельно, либо его подчиненные постоянно "путают".

"То Торонто назовут столицей Канады, то Конституцию Пилипа Орлика принимают в 1996 году, то Латвию с Литвой перепутают. А бывает у него что Антигитлеровская коалиция во время Второй мировой войны освобождает от нацистов Мадрид. Мендель "ушли", а менделеевщина осталась", – подытожил Бондаренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский рассказал, кто повлиял на его решение переехать на госдачу.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!