Зеленский прилетел в Стамбул для переговоров с Эрдоганом: что может решиться

31 октября в Стамбуле запланирована встреча лидеров Украины и Турции. Среди ключевых тем переговоров – судоходство в Черном море, укрепление партнерства и дальнейшие дипломатические перспективы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что прибыл в Стамбул вместе с командой. По его словам, предстоящие переговоры имеют значение для укрепления защиты украинцев и развития сотрудничества между двумя странами.

Кроме встречи с Эрдоганом, в программе пребывания в Стамбуле предусмотрена встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Государственного департамента США разрешить закупку 500 противоракет PAC-3 для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Вместе с тем глава государства обратил внимание на серьезную проблему: несмотря на одобрение сделки, фактические поставки перехватчиков могут начаться только через несколько лет. Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что такое вооружение способно существенно усилить защиту украинских городов от российских баллистических ракет.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности Анкары подключиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией. Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента в социальной сети X по итогам телефонного разговора двух лидеров.



