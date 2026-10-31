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Зеленский прилетел в Стамбул для переговоров с Эрдоганом: что может решиться

Предстоящие переговоры имеют значение для укрепления защиты украинцев

31 октября 2026, 15:45
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Кравцев Сергей

31 октября в Стамбуле запланирована встреча лидеров Украины и Турции. Среди ключевых тем переговоров – судоходство в Черном море, укрепление партнерства и дальнейшие дипломатические перспективы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский прилетел в Стамбул для переговоров с Эрдоганом: что может решиться

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что прибыл в Стамбул вместе с командой. По его словам, предстоящие переговоры имеют значение для укрепления защиты украинцев и развития сотрудничества между двумя странами.

Кроме встречи с Эрдоганом, в программе пребывания в Стамбуле предусмотрена встреча с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Государственного департамента США разрешить закупку 500 противоракет PAC-3 для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Вместе с тем глава государства обратил внимание на серьезную проблему: несмотря на одобрение сделки, фактические поставки перехватчиков могут начаться только через несколько лет. Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что такое вооружение способно существенно усилить защиту украинских городов от российских баллистических ракет. 

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности Анкары подключиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией. Об этом сообщила пресс-служба турецкого президента в социальной сети X по итогам телефонного разговора двух лидеров.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21582
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