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Зеленський прилетів до Стамбула для переговорів з Ердоганом: що може зважитися

Майбутні переговори мають значення для зміцнення захисту українців

31 жовтня 2026, 15:45
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Кравцев Сергей

31 жовтня у Стамбулі заплановано зустріч лідерів України та Туреччини. Серед ключових тем переговорів – судноплавство у Чорному морі, зміцнення партнерства та подальші дипломатичні перспективи. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський прилетів до Стамбула для переговорів з Ердоганом: що може зважитися

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер зазначив, що прибув до Стамбула разом із командою. За його словами, майбутні переговори мають значення для зміцнення захисту українців та розвитку співробітництва між двома країнами.

Окрім зустрічі з Ердоганом, у програмі перебування у Стамбулі передбачено зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський привітав рішення Державного департаменту США дозволити закупівлю 500 протиракет PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас глава держави звернув увагу на серйозну проблему: незважаючи на схвалення угоди, фактичні постачання перехоплювачів можуть розпочатися лише за кілька років. Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах, наголосивши, що таке озброєння здатне суттєво посилити захист українських міст від російських балістичних ракет.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив американському лідеру Дональду Трампу про готовність Анкари підключитися до зусиль щодо відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією. Про це повідомила прес-служба турецького президента у соціальній мережі X за підсумками телефонної розмови двох лідерів.




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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21582
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