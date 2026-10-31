Украина может получить 500 ракет для Patriot, но есть один тревожный нюанс: Зеленский обратился к США

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Государственного департамента США разрешить закупку 500 противоракет PAC-3 для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Вместе с тем глава государства обратил внимание на серьезную проблему: несмотря на одобрение сделки, фактические поставки перехватчиков могут начаться только через несколько лет. Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что такое вооружение способно существенно усилить защиту украинских городов от российских баллистических ракет.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, 500 перехватчиков могли бы стать эффективной частью оборонной поддержки уже зимой 2026–2027 годов. Однако Киев рассчитывает получить их значительно раньше предусмотренных сроков.

Президент отметил, что Россия активизировала атаки на критическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказываются объекты электро-, тепло- и водоснабжения, а также мосты и другие важные элементы жизнеобеспечения. Только за последние две недели октября российские войска нанесли более 30 ударов по ключевым объектам украинской энергосистемы.

Зеленский напомнил, что Украина ранее обращалась к американским партнерам с просьбой предоставить так называемый зимний пакет поддержки – по 100 перехватчиков Patriot ежемесячно. По его оценке, 500 ракет позволили бы защитить украинское небо в ближайшие месяцы, когда особенно важно сохранить устойчивость страны.

Глава государства призвал США и европейских партнеров пересмотреть график передачи вооружения. Он подчеркнул, что у союзников имеются достаточные запасы PAC-3, а украинская сторона и партнеры готовы оплачивать производство новых ракет для последующего восстановления арсеналов.

Зеленский также поблагодарил Дональда Трампа, госсекретаря Марко Рубио и Госдепартамент США за принятое решение. При этом он дал понять: одобрения сделки недостаточно, если оружие поступит тогда, когда острая необходимость в нем уже пройдет.

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