Зеленский пригрозил Путину и России историческим поражением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабная военная агрессия против нашей страны обернется историческим поражением для России, а также заверил, что мы не сдадим ни одного сантиметра своей земли. Об этом он сообщил в интервью французской газете "Le Figaro", передает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский

По его словам, он знает, чего хочет президент России Владимир Путин. Он отметил, что мы все слышали разговоры о том, что Россия заберет или захватить весь Донбасс. Однако подчеркнул, что Украина не отдаст ни одного сантиметра своей земли, чего бы нам это не стоило.

Зеленский также выразил надежду, что россияне не начнут масштабную военную агрессию, так как это станет историческим проигрышем для России, потому что Украина находится на своей земле.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Войне на Донбассе предшествовала оккупация Крыма Россией в марте 2014 года после проведения незаконного "референдума", который не признала Украина и международное сообщество. Через несколько дней Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина поддержала санкции США против России.

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