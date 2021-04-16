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Главная Новости Политика внутренняя политика Разумков высказался о введении военного положения в Украине
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Разумков высказался о введении военного положения в Украине

Спикер парламента прокомментировал возможное введение военного положения в Украине из-за угрозы войны с Россией

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков высказался о возможном введении военного положения на территории Украины из-за угрозы большой войны с Россией, как это было в конце 2018 года. Об этом он сообщил в эфире "4 канала".

Разумков высказался о введении военного положения в Украине

Бойцы ВСУ

По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований для того, чтобы вводить военное положение. Он отметил, что Верховная Рада Украины всегда будет занимать однородную позицию и отстаивать национальные интересы нашей страны.

Особенно он подчеркнул вопросы, которые касаются проблем с обороноспособностью или защиты территориальной целостности Украины. 

Справка: в последние несколько недель Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины, а также на территорию временно оккупированного Крыма. Войска расположены в Брянской, Воронежской и Ростовской областях России.

Чиновники российского МИДа и представители Кремля делают агрессивные заявления в адрес Украины и угрожают нашей стране развалом. Российская пропаганда открыто обсуждает возможность бомбежек украинских городов и угрожает нашей стране большой войной.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина поддержала санкции США против России.

Читайте также о переговорах Зеленского с Макроном и Меркель. 


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCwnOCsu1g8O2MEkCY-3HCBQ
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comments

Обусуждения

юрій

сегодня, 10:13

США---ввели надзвичайний стан ,хоча московія далеко, Україна ні,ворог на порозі, керівники безпорадно безпечні ,хоча треба бити в дзвони.

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