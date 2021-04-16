Разумков высказался о введении военного положения в Украине

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков высказался о возможном введении военного положения на территории Украины из-за угрозы большой войны с Россией, как это было в конце 2018 года. Об этом он сообщил в эфире "4 канала".

Бойцы ВСУ

По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований для того, чтобы вводить военное положение. Он отметил, что Верховная Рада Украины всегда будет занимать однородную позицию и отстаивать национальные интересы нашей страны.

Особенно он подчеркнул вопросы, которые касаются проблем с обороноспособностью или защиты территориальной целостности Украины.

Справка: в последние несколько недель Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины, а также на территорию временно оккупированного Крыма. Войска расположены в Брянской, Воронежской и Ростовской областях России.

Чиновники российского МИДа и представители Кремля делают агрессивные заявления в адрес Украины и угрожают нашей стране развалом. Российская пропаганда открыто обсуждает возможность бомбежек украинских городов и угрожает нашей стране большой войной.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина поддержала санкции США против России.

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