Зеленский предлагал Стерненко должность в правоохранительных органах – адвокат

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Елизавета Черных
Правозащитник бывшего лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам заключения за похищения человека, Маси Найем заявил, что глава государства Владимир Зеленский предлагал Стерненко должность в правоохранительном органе. Об этом сообщает "Украинская правда".
Зеленский предлагал Стерненко должность в правоохранительных органах - фото 24 Канал
В "Украинской правде сообщили", что в комментарии изданию адвокат Стерненко подчеркнул, что ему "предлагали должность в одном из правоохранительных органов". Найем добавил, что эта встреча происходила в июне 2019 года, и среди присутствующих был экс-глава Офиса Зеленского Андрей Богдан.
Напомним, что сегодня, 23 февраля, общественность взбудоражила новость о приговоре общественному активисту Сергею Стерненку. 7 лет и 7 месяцев — именно такой срок вынес мужчине Приморский суд Одессы. В обществе говорят, что Стерненко должен был получить оправдательный приговор, к тому же выносить его вроде как собирался другой судья. Что же известно о судье Викторе Попревиче, который "удивил" гражданское общество, можно прочитать в нашем материале.
Также известно, что активисты (правые и т.н. "соросята") проводят акции, требуя отмены приговора; депутаты собираются "попросить" Генпрокурора в отставку — якобы за политическое преследование активиста. Почему приговор вынесли именно сейчас? Как может дальше развиваться "кейс Стерненко"? Дабы окончательно не запутаться в происходящем, "Комментарии" обратились за объяснением к экспертам.
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Ирина
сегодня, 17:16
Зе пиарится так в последнее время ) чувствует шо рейтинг падает https://kosatka.media/uk/category/vozobnovlyaemaya-energia/news/zelenskiy-rasschityvaet-stroit-dlya-pereselencev-zhile-s-solnechnymi-panelyami-v-sotrudnichestve-s-naftogazom