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Главная Новости Политика президент Зеленский предлагал Стерненко должность в правоохранительных органах – адвокат
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Зеленский предлагал Стерненко должность в правоохранительных органах – адвокат

Встреча происходила в июне 2019 года

сегодня, 16:39
Автор:

Елизавета Черных

Правозащитник бывшего лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам заключения за похищения человека,  Маси Найем заявил, что глава государства Владимир Зеленский предлагал Стерненко должность в правоохранительном органе. Об этом сообщает "Украинская правда". 

Зеленский предлагал Стерненко должность в правоохранительных органах – адвокат

Зеленский предлагал Стерненко должность в правоохранительных органах - фото 24 Канал

 "Юлия Мендель заявила, что Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей. Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек", — заявил Наем. 

В "Украинской правде сообщили", что в комментарии изданию адвокат Стерненко подчеркнул, что ему "предлагали должность в одном из правоохранительных органов". Найем добавил, что эта встреча происходила в июне 2019 года, и среди присутствующих был экс-глава Офиса Зеленского Андрей Богдан. 

Напомним, что сегодня, 23 февраля, общественность взбудоражила новость о приговоре общественному активисту Сергею Стерненку. 7 лет и 7 месяцев — именно такой срок вынес мужчине Приморский суд Одессы. В обществе говорят, что Стерненко должен был получить оправдательный приговор, к тому же выносить его вроде как собирался другой судья. Что же известно о судье Викторе Попревиче, который "удивил" гражданское общество, можно прочитать в нашем материале. 

Также известно, что активисты (правые и т.н. "соросята") проводят акции, требуя отмены приговора; депутаты собираются "попросить" Генпрокурора в отставку — якобы за политическое преследование активиста. Почему приговор вынесли именно сейчас? Как может дальше развиваться "кейс Стерненко"? Дабы окончательно не запутаться в происходящем, "Комментарии" обратились за объяснением к экспертам.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/23/7284448/
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comments

Обусуждения

Ирина

сегодня, 17:16

Зе пиарится так в последнее время ) чувствует шо рейтинг падает https://kosatka.media/uk/category/vozobnovlyaemaya-energia/news/zelenskiy-rasschityvaet-stroit-dlya-pereselencev-zhile-s-solnechnymi-panelyami-v-sotrudnichestve-s-naftogazom

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