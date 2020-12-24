Зеленский поздравил украинских католиков с Рождеством Христовым

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Дмитрий Симоненко
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил католиков Украины с Праздником Рождества Христова. Офис главы государства опубликовал видеообращение.
Свое приветствие Зеленский также связал с карантином в Украине, назвав его серьезным испытанием в этом году. Также президент отметил, что Рождество дарит надежду на спасение и веру в то, что добро и милосердие победят и пожелал, чтобы эти две вещи наполнили сердца тех, кто отмечает праздник. Чиновник просит держать дистанцию, но не отворачиваться друг от друга, носить на лице маски, но вместе с ней и улыбки, и видеть их на лицах близких.
Зеленский пожелал всем украинским католикам мира, а нашей стране — тысячелетнего мира и процветания.
Ранее "Комментарии" писали о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский записал очередное видео, где похвастался успехами за неделю. В начале записи он обратился ко всем украинском — к поклонникам шляпу и звезды на главной новогодней елке Украины, к тем, кто носит маски и к ковид-атеистам, а также к представителям всех вероисповеданий, а также сказал, что в видеообращении будет говорить только о хорошем.
Кроме того, портал стало известно о том, что в Православной церкви Украины уже через 10 лет планируют перейти на празднование Рождества Христова 25 декабря, а в Украинской православной церкви решили не заморачиваться этим вопросом. Глава ПЦУ Епифаний всячески поддерживает идею празднования Рождества по новому календарю и, по его словам, в будущем церковь обязательно перейдет на новый стиль. Но при этом он отметил, что главную роль в этом должна сыграть готовность украинский.
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