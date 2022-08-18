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Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутеррешем назвал единственное условие для переговоров с РФ

Зеленский подчеркнул, что диалог с РФ возможен только при полном выводе оккупационных войск с украинской территории

18 августа 2022, 22:02
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава государства после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем на пресс-конференции заявил, что переговоры с РФ возможны только, если российские оккупационные войска полностью выйдут с украинской территории. Об этом пишет TRT Haber .

Зеленский после встречи с Эрдоганом и Гутеррешем назвал единственное условие для переговоров с РФ

Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем (фото из открытых источников)

Кроме условия для переговоров с РФ, президент еще раз подчеркнул  об очень сложной ситуации на ЗАЭС и еще раз заявил, что войска России должны быть выведены с территории станции.

Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с Гутеррешем согласовал условия возможного пребывания делегации МАГАТЭ в Запорожье и обсудил вероятное развитие "зернового соглашения".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину во время этой встречи во Львове не принуждали к уступкам.

При этом, по словам Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в ходе сегодняшней встречи украинскую сторону не принуждали к уступкам для того, чтобы завершить конфликт. А от решений Зеленского, Эрдогана и Гутерреша зависит решение многих вопросов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский сообщил подробности встречи с Эрдоганом . 18 августа во Львове прошла встреча президентов Украины и Турции. Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган обсудили важные вопросы, в том числе зерновое соглашение и ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Глава государства сообщил, что во время встречи с президентом Турции, они обсудили ряд важных тем, в частности, усовершенствование зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, ядерный шантаж со стороны России, похищение россиянами зерна на временно оккупированных территориях, оборонное взаимодействие.



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Источник: https://www.trthaber.com/haber/dunya/zelenskiy-turkiye-ve-erdogan-tahil-sevkiyatinda-oncu-rol-oynadi-702292.html
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Обсуждения

Ігор

18 августа 2022, 22:10

І знов неадекватний та його обслуга, як молитву до свого кремлівського божка, повторюють те саме. Якби так по гопницькому всі переговорники, в світі б взагалі не один конфлікт не вдалось би вирішити. На то вони і переговори, щоб почати їх знявши всі вимоги. А це ультиматум неадекватних Зе-Асада з корумпованою хунтою, не здатних бути державниками. Вони навмисно сприяють росту конфлікту.


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