Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции

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Лиза Снисар
В Украине создадут Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента 22 марта.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
В полномочия Бюро экономической безопасности входят:
Директора бюро назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания на должности — 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд. Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия.
В составе центрального аппарата и территориальных управлений Бюро будет до 4 тысяч человек. При этом работники информационно-аналитического подразделения является детективами, но не наделены полномочиями применять полицейские меры.
В государственном бюджете на этот год на нужды Бюро экономической безопасности заложено 587 миллионов гривен.
Также при ведомстве создадут Совет общественного контроля. Он будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.
Во избежание коллапса в системе предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре. Когда же в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников — дела перейдут к ведомству.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине планируют создать Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с фейками.
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