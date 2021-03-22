Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции

В Украине создадут Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента 22 марта.

"Бюро экономической безопасности — единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", — говорится в сообщении ОП.

В полномочия Бюро экономической безопасности входят:

оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

выявление и расследование преступлений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

вложение аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов для повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

Директора бюро назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания на должности — 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд. Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия.

В составе центрального аппарата и территориальных управлений Бюро будет до 4 тысяч человек. При этом работники информационно-аналитического подразделения является детективами, но не наделены полномочиями применять полицейские меры.

В государственном бюджете на этот год на нужды Бюро экономической безопасности заложено 587 миллионов гривен.

Также при ведомстве создадут Совет общественного контроля. Он будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.

Во избежание коллапса в системе предусмотрен переходный период. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре. Когда же в штате Бюро экономической безопасности будет 30% работников — дела перейдут к ведомству.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине планируют создать Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с фейками.