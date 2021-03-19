В Украине хотят создать Центр борьбы с фейками: кто его возглавит

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Лиза Снисар
В Украине планируют создать Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с фейками и дезинформацией. Центр будет действовать при Министерстве культуры и информационной политики, а возглавит его Любовь Цыбульская. Об этом говорится на сайте Минкульта 19 марта.
Любовь Цыбульская - фото из открытых источников
Отмечается, что Цыбульская — руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра. Она также является советником по противодействию информационным угрозам министра иностранных дел Украины.
"Среди основных направлений ее работы — исследование российской дезинформации, изучение основных нарративов российской пропаганды и механизмов их влияния на аудитории, изучение российских информационных операций в Украине и на Западе", — говорится в сообщении Минкульта.
Как отметили в министерстве, презентация направлений деятельности и программ Центра борьбы с фейками запланирована на конец марта 2021 года.
Напомним, что ранее эксперты рассказали изданию "Комментарии", кто и почему может распространять неправдивую информацию касательно карантина, коронавируса и мер борьбы с эпидемией. Газета The Financial Times со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) сообщила, что российские медиа ведут "кампанию по дезинформации", связанную с борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2. Цель – подорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения, усугубить кризис в странах Запада.
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