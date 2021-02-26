Зеленский подписал указ о возвращении Крыма в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важный шаг по возвращению Крыма в состав Украины. Гарант подписал соответствующий указ о мерах, которые необходимы для возврата оккупированного Россией полуострова под контроль нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Фото: ОП

Гарант поручил Кабинету министров запустить и организовать работу "Крымской платформы", которая должна дать старт возвращению оккупированного полуострова в состав Украины. Сообщается, что президент возлагает огромные надежды на данный проект.

В пресс-службе президента также отметили, что Владимир Зеленский планирует запустить и реализовать меры для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и прав жителей оккупированного Россией полуострова.

Президент Украины сказал, что сохраняет искреннюю веру в том, что когда-нибудь он отменит этот указ после того, как Крым вернется в состав Украину.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры.

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны-члены международного сообщества. Через несколько дней президент России Владимир Путин вопреки всем нормам международного права подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

После оккупации Крыма, в апреле 2014 года Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе, которая продолжается до сих пор. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет после публикации разговора Суркова и Медведчука.

Читайте также, что будут обсуждать на закрытом заседании СНБО 26 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!