logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.02.2021

BTC/USD

47031.66

ETH/USD

1517.69

LTC/USD

176.91

НБУ 26.02.2021

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский подписал указ о возвращении Крыма в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский подписал указ о возвращении Крыма в Украину

Президент поручил Кабмину запустить платформу по возвращению полуострова

сегодня, 16:01
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важный шаг по возвращению Крыма в состав Украины. Гарант подписал соответствующий указ о мерах, которые необходимы для возврата оккупированного Россией полуострова под контроль нашей страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский подписал указ о возвращении Крыма в Украину

Фото: ОП

Гарант поручил Кабинету министров запустить и организовать работу "Крымской платформы", которая должна дать старт возвращению оккупированного полуострова в состав Украины. Сообщается, что президент возлагает огромные надежды на данный проект.

В пресс-службе президента также отметили, что Владимир Зеленский планирует запустить и реализовать меры для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и прав жителей оккупированного Россией полуострова.

Президент Украины сказал, что сохраняет искреннюю веру в том, что когда-нибудь он отменит этот указ после того, как Крым вернется в состав Украину.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры. 

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны-члены международного сообщества. Через несколько дней президент России Владимир Путин вопреки всем нормам международного права подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

После оккупации Крыма, в апреле 2014 года Россия начала вооруженную агрессию на Донбассе, которая продолжается до сих пор. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будет после публикации разговора Суркова и Медведчука.

Читайте также, что будут обсуждать на закрытом заседании СНБО 26 февраля.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/OP_UA/3779
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ